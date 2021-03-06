وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع متأثرة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت الفنانة المصرية سوسن ربيع، ظهر السبت، عن عمر ناهز 59 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية في مصر من خلال الفنان عزوز عادل نعيًا قالت فيه: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



وكانت سوسن ربيع اعتذرت عن عدم المشاركة في مسرحية بعنوان" المتفائل" بطولة سامح حسين التي عرضت منذ أيام في مدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، بعد تدهور حالتها الصحية وحجزها في الرعاية المركزة، ما دفع مخرج العرض المسرحي إسلام إمام إلى الاستعانة بممثلة بديلة هي سميحة عبدالهادي.

بدأت سوسن ربيع مسيرتها الفنية منذ الطفولة، حيث شاركت في عدد من البرامج والأعمال الدرامية، ولمعت نجوميتها بعد الوقوف أمام الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة".

وبعد السطوع والانتشار فضلت الاعتزال والانسحاب من الوسط الفني، لكنها عادت مؤخرا وشاركت في بطولة مسرحية "المتفائل".