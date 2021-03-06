شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بعد إطلالتها في حفل زفاف دينا داش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، تريند جوجل بعد نشرها صورا من حفل زفاف دينا داش، شقيقه الفنان أحمد داش، وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة غاية في الجمال خطفت الأنظار إليها، كما نشرت ليلى صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مع والدة دينا داش من حفل الزفاف.



ليلى أحمد زاهر ووالدة دينا داش



ليلى أحمد زاهر



ليلى زاهر

واحتفلت دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش بحفل زفافها، أول أمس الخميس، وسط أقاربها ومجموعة من أصدقائها المقربين، بعد أقل من شهر على عقد قرانها، كما تصدرت دينا داش قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع تويتر والأكثر بحثًا على جوجل بعد حفل الزفاف.

كما نشرت صديقات دينا داش، صورًا وفيديوهات من حفل الزفاف وبثها على منصات السوشيال ميديا، وسرعان ما انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأدت شقيقة الفنان أحمد داش، رقصة استعراضية مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى مطرب المهرجات حسن شاكوش، في أجواء احتفالية مبهجة.

كما أظهرت لقطات مصورة تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من حفل زفاف دينا داش التي ارتدت فستانا أبيض مطرزا بالخيوط اللامعة إلى جانب طرحة زفاف طويلة، بينما كانت تحتفل بحفل زفافها وسط صديقاتها وأقاربها.