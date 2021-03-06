شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تتألق فى صورة جديدة بـ"شعر مجدول" وألوان مبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نورهان، فى لوك جديد بأحدث ظهور لها، حيث أطلت على جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة، عبر منصاتها على السوشيال ميديا، تميزت فيها بشعر "مجدول ملون" بعدة ألوان منها الأخضر والأزرق والأحمر والبنى وغيرها من الألوان، معبرة عن حبها الشديد لهذه الإطلالة الجديدة.



نورهان فى اللوك الجديد

ونشرت نورهان، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وصحبتها بتعليق: "فى حب مظهر شعرى الجديد"، وفى وقت سابق من العام الحالى، خضعت الفنانة نورهان، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فيها بإطلالة غاية فى الجمال والأناقة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً من اللون الأبيض، ونشرت نورهان - حينها - صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فى جمالها وإطلالتها.







نورهان

وتشارك "نورهان" حاليًا فى تصوير مشاهدها بمسلسل "بين السما والأرض" مع هانى سلامة وغادة عادل، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، والعمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة.



الفنانة نورهان

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد، وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

ونشر مؤخرا، إسلام حافظ، مؤلف العمل، صورة لـ"لوك" هانى سلامة، الذى سيجسد شخصية "الدكتور حميد سراج الدين" فى المسلسل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك معلقاً: "دكتور حميد سراج الدين قريبًا"، ليكشف أن سلامة سيجسد دكتور فى المسلسل المأخوذ من الفيلم القديم الذى يحمل نفس الاسم للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.