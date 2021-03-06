شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر "أيقونة" شبابية للموضة.. شوفى اختياراتها للفساتين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ليلى أحمد زاهر، أحد أبرز النجوم الشباب البارزين، فى فترة قليلة، بعد نجاحها مؤخرا فى مجال التمثيل، كما تتجه الأنظار إليها بسبب أناقتها الرائعة، إذ يزخر حسابها الرسمى بموقع انستجرام، بعدد كبير من الصور تمثل إطلالات مختلفة لها، وترصد أناقتها الشديدة، وهو ما لفت الأنظار إليها بشدة.

وفى آخر مشاركات لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، نشرت ليلى زاهر، مجموعة من الصور تمثل إطلالتها الأخيرة بفستان أنيق باللون الأزرق، والفستان على الرغم من بساطته، إلا أنه لفت الأنظار لجمال وأناقة ابنة النجم الكبير أحمد زاهر، إذ لم يحمل الفستان أى رسوم أو نقشات، ولفت الأنظار فيه التصميم المميز للأكمام، وأكملت ليلى زاهر إطلالتها بحذاء باللون الفضى، واعتمدت تسريحة بسيطة، وأسدلت خصلات شعرها للخلف، واعتمدت ميكب أنيق يناسب السهرات.



إطلالة ليلى احمد زاهر



أناقة ليلى أحمد زاهر



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر

هذه لم تكن المرة الأولى التى تلفت ليلى فيها الأنظار بسبب أناقتها الشديدة وفساتينها المميزة، فظهرت سابقا بفستان باللون الأسود، يعتمد التصميم المنفوش، وظهرت مع شقيقتها وبدت كشخصية من فيلم يخص الأميرات، فيما ارتدت شقيقتها ملك فستانا بالأزرق.



ليلى احمد زاهر وشقيقتها ملك

كما أطلت سابقا بفستان مميز، به ضى من اللون الأخضر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقته من حذاء مفتوح باللون الأسود، وتميز الفستان بفتحة من الجانب، وذيل، زاد من أناقة إطلالتها.



أناقة ليلى



فساتين ليلى أحمد زاهر

كما أطلت فى ظهور آخر بفستان باللون الأزرق أيضا، وظهرت فى إطلالة أقرب للكاجوال من الكلاسيكية، ورفعت جزءا من خصلات شعرها، وأسدلت جزءا على وجهها، فى إطلالة مميزة، حازت على إعجاب الكثيرين من متابعيها.



إطلالات ليلى أحمد زاهر