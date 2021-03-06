شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة القديرة سوسن ربيع بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين والتي عرضت في مدينة طنطا منذ أيام، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.



سوسن ربيع مع فؤاد المهندس

ونشرت نقابة المهن التمثيلية من خلال الفنان عزوز عادل نعيًا قال فيه: البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.

الفنانة الراحلة كانت قد بدأت التمثيل مبكرًا وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التليفزيون وشاركت مع الفنان الكبير فؤاد المهندس والراحلة شويكار مسرحية "أنها حقًا عائلة محترمة"، وتألقت في كثير من الأعمال السنيمائية، والتليفزيونية ثم اعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية ثم عادت مؤخرًا وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة كان آخرها مسرحية "المتفائل" علي المسرح القومي.