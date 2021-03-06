فيديو.. سامية جمال تروى نبوءة فريد الأطرش عن وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روت الفنانة سامية جمال نبوءة الفنان الراحل فريد الأطرش بوفاته.

وقالت الفنانة سامية جمال في لقاء تليفزيوني نادر لها أعادة نشره قناة "ماسبيرو زمان": "الفنان فريد الأطرش كان حبيب العمر بالنسبة لي، وهو عايش في قلوب كل اللي بيحبوه" .

وتابعت: "قبل ما اقابله بـ ٤ سنين سمعت صوته في الإذاعة، وحبيته أوي، ومكنش عندنا راديو في البيت، وكنت بهرب من البيت واروح عند جيرانا واخليهم يشغلوا الراديو بصوت عالي".

وأوضحت: "فى شهر مارس ١٩٤٠ لقيت مجلة نازل صورته على الغلاف بتاعها، فحرمت نفسي من الأكل والشرب وروحت اشتريت ١٠ مجلات، وكان أول مرة أشوف شكله".

وتابعت: "وفي يوم ما.. كنت ماسكة المجلة وبقول لطفل صغير عنده ٤ سنين، صورة مين دي يا حبيبي، فلقيت واحد من ورايا بيقولي أنا، ولسه بلف خلفي أشوف مين لقيت فريد الأطرش، فوقعت على الأرض، أغمى عليا، ودي كانت أول مقابلة لي معه".

واستكملت "(انتصار الشباب) كان الظهور الأول لي بالسينما، وفريد الأطرش عمل أغنية شتمني فيها (كنت فاكرك ملاك اتاري حبك هلاك)، فحسيت وقتها إنها متوجهة ليا".

وتابعت "احنا افترقنا أوائل ١٩٥١، وكل واحد راح في طريقه، وآخر لقاء جمعني به قبل وفاته بشهر ونصف، كان فيه عزومة كبيرة وموجود فيها جميع الفنانين، واتقابلت بيه، وكنت مبسوطة أوي إني بشوفه، لأنه حتة مني".

وأضافت :"جاء جنبي وقالي نفسي أقولك حاجة، قولت له خير، فقالي متشائم قوي.. حاسس بحالة تشاؤم وإن فيه حاجة وحشة هتحصلي، قولتله بعد الشر عليك، متقولش كدا.. هو دايما مكنش بيتحرك من غير القرآن، وقالي اتسرق مني أو راح مني، ومش لاقيه ودوخت عليه ودورت عليه كتير، ولو ملقتهوش أنا هيحصلي حاجة مش كويسة، فقولتله دي حاجة بسيطة بكرة أنزل اشتريلك واحد بدل منه، فقالي.. لأ.. مش حكاية تشتريلي، قولتله عشان العلبة القيمة، فقالي مش يهمني العلبة ولكن القرآن اللي جوة العلبة، فقالي ده معايا من سنة ١٩٤٢، وانتي اللي كنتي جايبهولي هدية، وفوجئت بعدها بوفاته والظاهر إنه كان عنده الإحساس".

يذكر أن فريد الأطرش ولد في 21 أبريل 1917 وتوفي يوم 26 ديسمبر 1974. فيما حل أمس 5 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة سامية جمال، أحد أشهر راقصات زمن الفن الجميل، والتي استطاعت تغيير مفهوم الرقص والنظرة للراقصات وترفعت به عن تهمة إثارة الغرائز.