بعد إصابتها ونجلها بـ"كورونا".. زوجة ماجد المصري: "يا رب عدي الأيام دي على خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بكلمات جديدة عبر خاصية القصص القصيرة، من العزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رانيا "يا رب عدي الأيام دي على خير واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء يا رب العالمين".

كانت رانيا أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت قبل أيام "أنا كورونا بردو بقالي 6 أيام، بس بجد قد إيه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كدة جوزي وبنتي مع بعض ودلوقتي أنا وابني مع بعض".

وأضافت: "عايزة إيه يا كورونا بقى مننا بالظبط.. ارحمينا الرحمة حلوة يا أختي.. كدة كتير".

يذكر أن آدم المصري، نجل الفنان ماجد المصري، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر ستوري موقع انستجرام.