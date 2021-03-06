تعرف على سبب وفاة الفنانة سوسن ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبته- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 6 مارس، الفنانة سوسن ربيع، أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة بمستشفى الهرم.

وكشف الفنان محمود عامر عن سبب وفاة الفنانة القديرة، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله توفيت منذ قليل الزميلة الفنانة سوسن ربيع، إنا لله وإنا إليه راجعون، الكورونا المؤذية".

جنازة الفنانة سوسن ربيع من المقرر تشييعها بعد قليل من مستشفى الهرم، استعدادا لدفنها في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة سوسن ربيع، عن 59 عاما، عبر موقع "فيسبوك".

وكتب الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنانة القديرة ⁧‫سوسن ربيع، ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن ربيع بدأت التمثيل في سن مبكرة وشاركت في عدد كبير من الأعمال، وأبرز أدوارها شخصية ابنة الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة".