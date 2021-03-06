العوضي ومكي وكرارة ورمضان.. صراع "العضلات" في مسلسلات رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يبدو أن "العضلات المفتولة" هي سمة نجوم مسلسلات رمضان 2021، فالكثير من أبطال الموسم ظهروا خلال الفترة الماضية من كواليس تصوير أعمالهم بأجسام رياضية وحرصوا على استعراض لياقتهم البدنية.

مصطفى شعبان وعمرو سعد

البداية مع بطلي مسلسل "ملوك الجدعنة" مصطفى شعبان وعمرو سعد، حيث ظهرا مفتولا العضلات في عدة صور نشرها كلا منهما خلال الأيام الماضية تشويقا لجمهور العمل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز وغيرهم، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة "mbc مصر" في شهر رمضان المقبل.

أحمد السقا وأمير كرارة

كذلك النجمين أحمد السقا وأمير كرارة حرصا خلال الفترة الماضية على نشر عدة صور يظهر خلالها كلا منهما في الجيم في إطار استعداداتهما لمسلسل "نسل الأغراب" والذي يخوضان به سباق رمضان 2021.

مسلسل "نسل الأغراب" للنجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش، محمد مهران، وأحمد فهيم وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد مكي

النجم أحمد مكي نشر هو الآخر عدة صور له في الفترة الماضية يستعرض خلالها لياقته البدنية في إطار استعداداته لدوره في مسلسل "الاختيار 2" والذي يجتمع فيه لأول مرة مع النجم كريم عبد العزيز.

مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والعمل هو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان 2020 وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

عمرو يوسف

الفنان عمرو يوسف نشر أيضا صورا له عبر حسابه على "إنستجرام" يظهر خلالها في الجيم مستعرضا لياقته البدنية في إطار استعداداته لدوره في مسلسل "الملك" الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل "الملك" للنجوم عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

محمد رمضان

النجم محمد رمضان هو الآخر نشر خلال الفترة الماضية الكثير من الصور التي يستعرض فيها "عضلاته" من كواليس تصوير مسلسله "موسى" المقرر عرضه في رمضان.

مسلسل "موسى" للنجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

محمد إمام

النجم محمد إمام نشر أيضا عدة صور له ظهر خلالها يمارس التمارين الرياضية عاريا من الأعلى في ظل ترويجه لمسلسله "النمر" الذي يخوض به السباق الرمضاني.

مسلسل "النمر" للنجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ياسر جلال

من بين أهم نجوم "الفورمة" في رمضان، الفنان ياسر جلال، والذي حرص خلال الفترة الماضية على ممارسة التمارين الرياضية في ظل استعداداته لمسلسله الجديد "ضل راجل".

مسلسل "ضل راجل" للنجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

أحمد عز

النجم أحمد عز كذلك حرص خلال الفترة الماضية على ممارسة التمارين الرياضية في "الجيم" في إطار استعداداته لمسلسله "هجمة مرتدة" قبل عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات المصرية للنجوم أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، محمود البزاوي، محمد جمعة، خالد أنور، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي يجسد شخصية "سيف الخديوي" ضمن أحداث مسلسله مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز "اللي مالوش كبير"، وهو ما استدعى منه الكثير من التمارين الرياضية الشاقة خلال الفترة الماضية.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.