فن ومشاهير

دينا: "بدأت تصوير قصة شنطة سفر.. وسينرجي عطلت التصوير بسببي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قالت الفنانة الاستعراضية دينا، إنها بدأت مؤخرا تصوير أولى مشاهدها بقصة "شنطة سفر"، مؤكدة أن شركة سينرجي عطلت التصوير بسبب إصابتها بفيروس .

ونشرت دينا صورا تجمعها بأسرة العمل من كواليس التصوير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابتدينا من يومين تصوير مسلسل (ورا كل باب)، قصة (شنطة سفر)، إخراج الأستاذ محمد بكير".

وأضافت "أنا عايزة بالمناسبة دي.. أشكر شركة سينرجي اللي بسبب مرضي عطلوا التصوير واستنوني لما تعافيت عشان نبدأ التصوير.. كل الشكر والتقدير" ٠

قصة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام ومنة عرفة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد بكير.

يذكر أن، الفنانة دينا قد أصيبت خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا، والتزمت ببروتوكول علاج الفيروس داخل عزل منزلي، وأعلنت مؤخرا عن تعافيها من الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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