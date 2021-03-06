دوق بريدجرتون إلى جانب ريان غوسلينغ وكريس إيفانز بفيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لدى نجم مسلسل “بريدجرتون” ريغي جان بيج مشروع جديد ومختلف تماماً قيد الإنشاء مع نتفليكس ومع وجهين مألوفين جداً.

وانضم بيج الذي يؤدي دور دوق هاستينغز في الدراما المثيرة إلى فريق عمل فيلم The Grey Man، وهو فيلم إثارة جديد يضم أيضاً النجمين ريان غوسلينغ وكريس إيفانز، بحسب ما أكّد موقع “إي أونلاين” الأميركي. وسيشر الفريق الذي أنتج أربعة من أفلام Marvel، بما في ذلك Avengers: Endgame على المشروع.

يدور الفيلم حول أحداث رواية تحمل الاسم عينه من تأليف مارك غريني. وسيلعب غوسلينغ الشخصية الأساسية، وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل الآن كقاتل يصبح فريسة عندما يتم استهدافه من قبل عميل سابق في مطاردة عالمية.

وليس من الواضح حتى الآن ما سيكون دور بيدج في الفيلم المقبل، ولكن في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، ترددت إشاعات عن أن الممثل سيلي دانيال كريغ عندما يتنحى عن دور جيمس بوند.