تسريب أغنية روبي “واحدة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: لم تكد تمضي ساعات قليلة على طرح أول أغنية من ألبوم روبي الجديد “حتة تانية” إلا وفوجئت، بتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إطلاق روبي، لأغنية “واحدة جديدة”، مشاركةً منها في مبادرة لدعم المرأة، تستعرض من خلالها القصص الملهمة في حياة السيدات وتُظهر التحديات التي تواجههن .

وتأتي المبادرة باسم “واحدة جديدة ” لتلقي الضوء على قوة النساء وقدرتهن على مواجهة الظروف الصعبة وعدم الاستسلام لها.

يدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات.

تم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راقٍ وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وبالتعاون مع المنتج وليد منصور ليتم إطلاقه بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

الكليب برؤية فنية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير عمر أبو دومة، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي.

كما تتضمن مبادرة “واحدة جديدة” إطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعى باسم امتى وازاي وليه؟ لتشجيع السيدات على مشاركة قصص نجاحهن، حيث تقوم من خلالها لجنة تحكيم مكونة من نخبة من سيدات الأعمال المؤثرات والناجحات باختيار عشر من صاحبات القصص المؤثرة لعرض قصصهن في احتفالية كبرى تضم العديد من الشخصيات العامة والمشاهير بالإضافة إلى تكريمهن وتقديم جوائز رمزية لهن.

وأحيت الفنانة روبي، حفلا غنائيا تحت سفح الأهرامات وقدمت مجموعة من أغنياتها القديمة مثل “أنت عارف ليه”، و”ليه بيداري كدا” إلى جانب أغاني ألبومها الجديد “حتة تانية”.