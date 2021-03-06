حسين الجسمي يهدي “قول وفعل” إلى حمدان بن محمد “فزاع” في ختام برنامج الميدان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: إهداءً الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي “فزاع”، قدم النجم الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أغنية “قول وفعل” خلال مشاركته في حفل ختام النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، من كلمات الشاعر محمد المر بالعبد والحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم ومكساج وماستر ماجد صالح، والذي قال بين أبياتها الشعرية: “حمدان يا بدرٍ كمَل/سَدّ وسَنَد ، قول وفعل/على .. مجرّتنا .. نزَل/وأسقى البقاع البايدة”.

واعتبر الجسمي أن مشاركته السنوية في الحفل الختامي لبطولة فزاع لليولة هي لدعم هذا الموروث الشعبي الإجتماعي الهام، والمساهمة في المحافظة عليه بين الأجيال المتعاقبة، مؤكداً أن فن اليوله هو من الفنون الإماراتية الأصيلة التي تحمل جذور تاريخية مرتبطة بمظاهر الحماسة والفخر والفرح عند الأجداد، شاكراً اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد “فزاع” المستمر في إظهار هذا الموروث الشعبي وإبرازه عبر مشاركات شبابية في كل عام.

هذا وقد أقيم الحفل الختامي لبطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان من تنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونقل بشكل مباشر عبر قناة سما دبي الفضائية، وشارك بالحلقة الفنانة الإماراتية أحلام والفنان عيضة المنهالي والشاعر سيف السعدي.