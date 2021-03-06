بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 43 دقيقة مضت التعليقات على أجواء حماسية وتحديات غنائية حاسمة في “عراق آيدول” مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: يستمر الاحتفال بالفن والموسيقى مع المشتركين الذين يشكلون جانباً أساسياً من الجيل الفني لعراق المستقبل. تنافست 9 مواهب في خامس حلقات العروض المباشرة من “عراق آيدول” (محبوب العراق) على “MBC العراق”. وقف المشتركون على المسرح تباعاً ليؤدوا وصلاتهم الغنائيه أمام الجمهور واللجنة الثلاثية المؤلفة من حاتم العراقي ورحمة رياض وسيف نبيل. وفي نهاية الحلقة انتهت رحلة مشترك واحد هو زيد غازي لحصوله على أقل نسبة تصويت من الجمهور.

وكالعادة أسبوعياً، عُرض ريبورتاج بيّن جوانب جديدة عن المشتركين، وهذه المرّة كشف عن مدى معرفتهم بلجنة التحكيم، حيث تم توجيه أسئلة لهم عن حياة حاتم وسيف ورحمة، وعن مسيرتهم الفنية، فأجاد بعضهم وأخفق البعض الآخر. وفي وقت كانت ميس عنبر ترافق المشتركين على خشبة المسرح، كان مهند الرسومي يتحدث إليهم ويحاورهم في الكواليس.

وقائع الحلقة

انطلقت المنافسة مع دلال كريم وهي المشتركة الوحيدة في البرنامج التي تنافس ثمانية مشتركين شبان. وغنت “يا ليالي” لصلاح الأخفش. واستطاعت أن تبدع بشهادة اللجنة في أداء لون جديد، لم تختبر نفسها به سابقاً في البرنامج. وأدى زيد غازي موال “أي شيء في العيد” للراحل ناظم الغزالي، وأشادت اللجنة بأدائه. أما حارث العربي فأدى موال وأغنية “مرني” لعبد الكريم عبد القادر، واستطاع لفت انتباه اللجنة أيضاً. وأطل بعدها طيف جاسم ليؤدي موال وأغنية “لعيونك إنت يا حلو” لسعدون جابر، ليتبعه محمد سجاد في أغنية “نخل السماوة” لحسين نعمة، وحسين فلك بأغنية “مكانك خالي” لمحمد عساف.

أما علي ليو، فقد اختار أن يؤدي أغنية “عطشان” لماجد المهندس، ثم أدى غسان بريسم موال “وين الله هسه وتجي”، وأغنية “صحيح ما شوفك” لمحمود أنور، وكان الختام مع مصطفى سمير الذي جمع بين الغناء التركي والعربي في وصلته.

وفي لحظة النتائج، وقف المشتركون الـ 9 على المسرح ينتظرون معرفة الاسم الذي ستنتهي رحلته، ويغادر البرنامج، فأشارت ميس إلى أن المشتركين الثلاثة الذين حصلوا على أقل نسبة تصويت من الجمهور، وسيقفون بالتالي في دائرة الخطر هم زيد غازي، دلال كريم وغسّان بريسم. بعدها كشفت أن الاسم الذي سيغادر هو زيد غازي.

يُعرض برنامج “IRAQ IDOL“- محبوب العراق على “MBC العراق”، كل ليلة جمعة في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت بغداد.