زوجة إدوارد تفجر مفاجأة عن زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فجرت زوجة الفنان إدوارد، السيدة فيفيان، في لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة “الحياة”، مفاجأة تكشفها للمرة الأولى حول طريقة تعرفهما، حيث وصفتها بأنها كانت غريبة بعض الشيء.

قالت فيفيان إن زواجها من إدوارد مستمر منذ 23 سنة، وأن بداية تعرفهما كانت في حفل خطوبته، وكانت المفاجأة، بعد سنوات كان النصيب أن تكون خطيبته.

وأضافت: ميزانية البيت في يدي لأن إدوارد مسرف جداً، ولو مسكها هيخلصها بسرعة.

وتابعت: إدوارد يحب لعب الجيتار وممكن بيانو، والعادة الغريبة عنده أن الموبايل معه طوال الوقت، ويلعب كوتشينة، ودائما يتحدث من خلال مكبر الصوت، وأقول له لا أريد سماع مكالماتك.

يذكر أن آخر أعمال إدوارد كان مسلسل “لؤلؤ”، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.