بعد عودة قضية الإغتصاب إلى الواجهة.. ردّ فعل سعد لمجرد وما مصيره؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رداً على الضجة التي أثيرت بعد الحكم الذي صدر بنقل دعوى ​الإغتصاب​ المنسوبة إليه في فرنسا، بحسب شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية تدعى ​لورا بريول​، تجاهل النجم سعد لمجرد الأمر وحرص على الترويج لأغنيته الأخيرة “يالغادي وحدو” التي طرحها قبل أيام قليلة على موقع يوتيوب والاستمتاع بنجاحها.

ورغم أن قضية النجم المغربي دخلت في منعطف خطير يجعله في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً، إلا أنه يواصل نشاطه على السوشيال ميديا بشكل طبيعي، حيث نشر عبر تطبيق انستغرام صورة باللباس المغربي من كليب الاغنية الذي أعاد من خلاله احياء التراث المغربي بالتعاون مع فرقة “​الهواريات​” و​كريم زياد​، في حين اخرج العمل ​عبد الرفيع العبدويوي​.

وكان محامي سعد لمجرد أكد انه أنكر في جميع التحقيقات التهمة الموجهة إليه من الشابة، وشكك بكل الوقائع التي سردتها المدعية وسعيها للظهور بصورة الضحية، وبأنها مكيدة للايقاع به والتشهير به.

وكانت قضية سعد، المتهم بالإغتصاب المرفق بالعنف، قد عادت إلى الواجهة بعد أن قضت محكمة الإستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات.