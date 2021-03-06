بالفيديو – أول تعليق لـ نبيلة عبيد على تقليد سمير غانم لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حل الفنان سمير غانم ضيفاً على برنامج “ليلة الخميس” برفقة الفنان عبد الباسط حمودة، والفنان الشاب إسلام إبراهيم، حيث سألته المذيعة ياسمين عز، من يختار ما بين نبيلة عبيد أم نادية الجندي.

في البداية حاول التهرب من الإجابة، وقال سمير غانم إن نبيلة جارته، ثم اختارها، وقام بتقليد ضحكتها.

وأعادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد نشر الفيديو، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” وكتبت معلقة على تقليد سمير لها: “صديقي الغالي وجاري العزيز النجم الكبير سمير غانم”.

يذكر أن نبيلة عبيد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “سكر زيادة”، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان وبطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.