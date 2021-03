إبنة حميد الشاعري تدخل عالم الغناء ووالدتها تعترض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: في أول لقاء تلفزيوني لها عبرت نبيلة، ابنة الفنان حميد الشاعري عن حبها وعشقها للموسيقى منذ صغرها، لأن والدها رباها عليها وعلى الشغف به.

وأشارت في حوار ببرنامج The Insider بالعربي إلى أنها كانت تخرج كل ما يضايقها من خلال الموسيقى منذ طفولتها.

وأوضحت أن والدتها تفاجأت من خطوة دخولها مجال الغناء، فهي كانت في زيارة لوالدها بمصر لمدة شهرين، وعندما عادت فاجأتها بطرح الأغنية، مشيرة إلى أن والدتها لا تزال غير راضية او مقتنعة بهذه الخطوة.

كما وجهت نبيلة رسالة إلى والدتها، قائلة إنها لن تخذلها وألا تخاف عليها لأنها تستطيع مواجهة أي شيء.

وكانت الشاعري قد طرحت أولى أغنياتها باللغة الإنكليزية، وحملت عنوان Better Than Me وتميزت تجربتها باشتراك أفراد عائلة الشاعري في تنفيذها، حيث يقوم والدها بمهمة الإنتاج الموسيقي لها من حيث التلحين والتوزيع، فيما تولى مهمة إخراج فيديو الأغنية شقيقها نوح الشاعري.