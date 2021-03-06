شكرا لقرائتكم بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد اعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عودة ثنائي الكوميديا السعودي الشهير عبدالله السدحان وناصر القصبي إلى الشاشة قريباً، غرد الأخير مؤكداً أنها "أبرك الساعات".

وقال ناصر القصبي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" تعليقاً على تغريدة آل الشيخ: جهودك خيرة و مقدرة دائما يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات"، مرفقاً بتعليقه وردتين باللون الأحمر.

وتوصلت الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC لاتفاق إنتاج عمل مشترك يعيد الثنائي الأشهر سعودياً ناصر القصبي وعبدالله السدحان إلى الشاشة قريباً، بعد قطيعة بين النجمين امتدت لسنوات.

كما زف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر الخبر لجمهور الفنانين، وكتب مغرداً: "في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد آل إبراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC العملاق الإعلامي الكبير... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC".

يذكر أن الثنائي الشهير ارتبطا فنياً منذ البدايات، وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، أكثرها شهرة "طاش ما طاش"، و"كلنا عيال قرية"، والتي حققت مشاهدات عالية، وباتت من ضمن يوميات الفرد السعودي خلال الموسم الرمضاني.