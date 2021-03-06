تركي آل الشيخ يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان على MBC

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بتغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر عن عمل جديد يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ليعرض على قناة “MBC”.

وقال “آل الشيخ”، في تغريدته: "في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم، لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الإعلامي الكبير".

وأضاف آل الشيخ: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc، مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين، وشكرًا بوخالد".

من جهته علق الفنان ناصر القصبي، على إعلان المستشار تركي آل الشيخ بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "جهودك خيرة و مقدرة دائماً يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات".