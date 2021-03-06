ريهام حجاج تنفرد بالبوستر الرسمي لمسلسل "وكل ما نفترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وكل ما نفترق"، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وظهرت الفنانة ريهام حجاج منفردة على البوستر الرسمي للعمل.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل، طرحت خلال الساعات الماضية، البرومو الرسمي للعمل، ونشرت "حجاج" البرومو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله.. وكل ما نفترق.. رمضان 2021 ".

وظهرت ريهام حجاج في البرومو وهي ترتدي ملابس الزفاف، وتعود من الموت في بدايته، وتقول: "بقالي 3 أيام راجعة من التربة، ومحدش بيرجع من الموت إلا لو ميت أساسا" وسط تساؤلات جميع أبطال العمل عن كيفية عودتها من الموت.

وظهر الفنان محمد الشرنوبي وهو يبكي، بينما ظهر الفنان طارق عبد العزيز بدور الخطيب، كما أظهر البرومو اعتراف الفنان أحمد صيام بدفنها بيده، كما ظهر الفنان عمرو عبد الجليل بالملابس الصعيدي، بالإضافة لظهور نجمي العمل رانيا يوسف وأحمد فهمي.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة: ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.