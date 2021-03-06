حيلة ذكية.. مكافأة للموظف الملتزم بالحجر المنزلي في التشيك

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 18 دقيقة

لجأت دولة أوروبية إلى حيلة ذكية لإلزام موظفيها بالحجر المنزلي ، وذللك ضمن الإجراءات التي تم فرضها للحد من تفشي وباء كورونا .

أعلنت التشيك تقديم مكافأة مالية للموظفين الذين يخضعون للحجر منزلي، وذلك في إطار تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا.

ووقّع رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، قانوناً، الجمعة، ينص على أن يتلقى الموظف ما يعادل 14 يورو يومياً (16.7 دولار) إذا خضع للحجر الصحي، الذي تؤمر به السلطات رسمياً.

وسيتم صرف هذه المكافأة، بالإضافة إلى استمرار دفع الراتب حال إصابة الموظف بالمرض، بواقع حوالي 60% من الدخل.

وتقول حكومة جمهورية التشيك إن هناك العديد من المصابين بالفيروس لم يكشفوا عن أسماء الأشخاص الذين خالطوهم خشية أن يتسببوا في أضرار مالية لأصدقائهم وأقاربهم.

ويوجد في جمهورية التشيك حالياً أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في الاتحاد الأوروبي، حيث أصيب بالفيروس أكثر من 800 شخص من بين كل 100 ألف خلال الأيام السبعة الماضية.

ومنذ بداية تفشي الوباء، سجلت التشيك ما يقرب من 1.3 مليون إصابة و21 ألفا و325 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورنا.