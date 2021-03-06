شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يرصد مكافأة كبيرة لمن يجد محمد إمام فى "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النجم الكوميدى بيومى فؤاد مكافأة مالية كبيرة لمن يجد النجم محمد إمام فى أحداث مسلسل "النمر"، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، بعد ما سرق الذهب من محله، خاصة وأن هناك عداوة بينه وبين بطل العمل بسبب هنا الزاهد، حيث تكثف مخرجة العمل شيرين عادل عدد ساعات التصوير يومياً للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى.

وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى المنتجة للعمل، عن البوستر الرسمي للمسلسل، الذى ظهر محمد إمام من خلاله ملثماً بشكل مميز، ووراءه دراجة بخارية، مما يدل على الإثارة والتشويق في أحداث المسلسل، الذى يعد من أهم مسلسلات الموسم الدرامى المقبل .

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى للعمل، وظهر محمد إمام بطل العمل ملثماً ويرتدى شنطة مليئة بالدهب.

من ناحية أخرى يشارك بيومى فؤاد فى بطولة فيلم "ماما حامل" أمام النجمة ليلى علوى وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وآخرين، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.

وفى سياق أخر اعتذر بيومى فؤاد عن مسلسل "المداح"، للنجم حمادة هلال المقرر أن ينافس به فى موسم شهر رمضان، لانشغاله فى أعمال أخرى.