"زوق" جديد محمد منير

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان المصري محمد منير، أغنية جديدة بعنوان "زوق"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا، وميكساج وماستر أسامة الهندي.

وتم التسجيل داخل ستوديو فنون، تحت إشراف مهندس الصوت خالد محسب، والأغنية من توزيع شركة قنوات.



يذكر أن هذه الأغنية هي الرابعة من ألبوم "باب الجمال"، حيث سبقتها أغاني "باب الجمال"، و"فينك يا حبيبي" و"أنا رايق".

ومن المنتظر أن يطرح أغنية "مسألة السن" لتكون الخامسة التي تصدر من ألبومه الجديد.