وفاة نجم الرقص الفرنسي باتريك دوبون عن 61 عاماً

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باريس: توفي الراقص الرئيسي السابق لأوبرا باريس نجم الرقص الفرنسي باتريك دوبون الجمعة عن عمر يناهز 61 عاما جرّاء إصابته "بمرض صاعق"، بحسب ما أفاد قريبون منه لوكالة فرانس برس.

وقالت ليلى دا روشا التي كانت تعمل معه "لقد حلّق باتريك دوبون هذا الصباح لكي يرقص مع النجوم". وأوضحت أنه "فارق الحياة جرّاء مرض صاعق" مضيفة أنه "كان مريضا منذ بضعة أشهر".

وكان باتريك دوبون أحد أهم نجوم أوبرا باريس والرقص بشكل عام في فرنسا، ومعروفًا لعامة الناس خارج دائرة محبي الباليه.

لكنّ الفنان الذي فاز بالجائزة الوطنية الكبرى للرقص (1982) اضطر إلى ترك أوبرا باريس في ظروف صعبة بعد إقالته عام 1997 .

وفي عام 2000 تعرض لحادث سير تسبب له بـ 134 كسراً وأبلغه الأطباء بأنه لن يعود قادراً على الرقص.

وكان له ظهور سينمائي عبر فيلم "دانسينغ ماشين" مع آلان دولون سنة 1990. كذلك خاض تجربة تلفزيون الواقع خصوصا من خلال عضويته لجنة تحكيم برنامج "الرقص مع النجوم" عبر قناة "تي اف 1" سنة 2018.