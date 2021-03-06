شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتخلى عن الزى الصعيدى فى مسلسله "موسي" بعد الحلقة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "موسى" ويجسد خلاله شخصية شاب صعيدي يدعي "موسي"، ويتخلى رمضان في العمل الجديد عن الزى الصعيدى فى النصف الثانى من أحداث المسلسل ويرتدى البدلة، ويكون "موسى أفندى" بعد مقاومته للإحتلال الإنجليزى وتشكف الحلقات العديد من المواقف والصراعات.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدة مشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان الفترة الماضية.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها.

مسلسل "موسى"، يشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وكانت الشركة المنتجة كشفت عن بوستر مسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وعلق قائلاً: "رمضان 2021 إن شاء الله".

من ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنا البطل" على يوتيوب، والأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسينى، ولأول مرة يستخدم محمد رمضان اسمه فى أغنية.