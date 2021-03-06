شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تتعرض لأزمة وجمال سليمان يدافع عنها فى" الطاووس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الفنانة سهر الصايغ للعديد من المشكلات خلال أحداث مسلسل "الطاووس"، من ضمنها التحرش حيث يدافع عنها بطل العمل النجم جمال سليمان، الذى يجسد دور محامى كبير، ويقع فى حبها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى وإجتماعى، يناقش العديد من القضايا المهمة فى المجتمع المصرى، ومن المقرر أن يعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر الأعمال التى شارك فيها جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك"، والجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل "زى الشمس".

أما سهر الصايغ فأخر أعمالها مسلسل "قوت القلوب"، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، نورهان، كارولين عزمى، ديانا هشام، هيدى رفعت، فراس سعيد، سامى مغاورى، أحمد حلاوة.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف، ومسلسل "حب عمرى" مع هيثم شاكر وإخراج عبد العزيز حشاد.