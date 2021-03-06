بوستر جديد لمسلسل "موسى" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى"، صورة بوستر جديد للعمل الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ويأتي هذا بعدما طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لمسلسل "موسى" عبر حسابه على موقع " إنستجرام" قبل أيام، وعلق: "رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

وظهر الفنان محمد رمضان بطل العمل منفردا على البوستر الرسمي، مرتديا الزي الصعيدي.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.