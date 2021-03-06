صورة نادرة تجمع محمد صبحي ونور الشريف من كواليس "فارس بلا جواد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد صبحي، عن صورة نادرة تجمعه بالفنان الكبير الراحل نور الشريف خلال زيارته له في كواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواد".

ونشر صبحي الصورة عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "من زيارة حبيبي الراحل نور الشريف أثناء تصوير مسلسل فارس بلا جواد".

وظهر في الصورة النادرة كلا من نور الشريف ومحمد صبحي وعبد الله مشرف.

وكان صبحي، كشف مؤخرا تفاصيل جديدة لأول مرة عن المسلسل عبر حسابه على "فيسبوك"، ومنها حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.

وقال صبحي بمقطع فيديو: "مسلسل فارس بلا جواد، عند عرضه الأول، قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن في ممثل مصري قدم مسلسل يعتمد على بروتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعي ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسي إيه علاقة السفارة الأمريكية".

وأضاف: "افتكرت إن في 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات، كان من بينهم واحد ديانته يهودي متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعدما عملوا مقاسات الوجوه سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل في أمريكا، وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه، وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملي قضية في لاهاي، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".

مسلسل "فارس بلا جواد" عرض في دراما رمضان عام 2002 ، وشارك في بطولته: محمد صبحي، سيمون، أشرف عبدالغفور، هناء الشوربجي، ريهام عبالغفور، هاني كمال، أمل إبراهيم، شعبان حسين، عبدالله مشرف، راندا، مجدي صبحي، نرمين كمال ومحمد أبو داوود، وصفاء الطوخي، وشوقي طنطاوي، خليل مرسي، وفاء عامر، مها أبو عوف، يوسف فوزي، عهدي صادق، دنيا، أيمن عزب، يوسف داوود وإخراج أحمد بدر الدين.