شكرا لقرائتكم خبر عن باميلا أندرسون تبيع منزلها ب15 مليون دولار لتسكن فى بيت جدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف موقع جاست جيرد عن قيام النجمة باميلا أندرسون بمغادرة ماليبو بعدما باعت منزلها ب 15 مليون دولار ، وهو المنزل الذي يضم 4 غرف نوم، حيث قررت أنها تريد العيش في منزل جدتها السابق في كندا مع زوجها الجديد دان هايهرست.

ويأتي ذلك بعد عام تقريبا من انفصالها عن زوجها المخرج جون بيترز والذي تزوجته لمدة 12 يوما فقط، ووفقا لصحيفة Hollywood reporter الأمريكية، كشفت باميلا أندرسون، فى تصريحات للصحيفة الأمريكية، أنها وزوجها قررا قضاء بعض الوقت لإعادة تقييم ما يريدان من الحياة ومن بعضهما، مضيفة: "لقد تأثرت بالترحيب الحار بجون واتحادنا سويًا"، وأعربت عن "امتنانها الشديد" لكسب دعم الجمهور، بعد إعلان انفصالها عن زوجها.



منزل باميلا أندرسون

وكان تزوج جون وباميلا، فى 20 يناير 2020، خلال حفل خاص، بعد مرور 35 عاما على تقابلهما، حيث التقيا للمرة الأولى خلال حفل أقيم فى منتصف الثمانينات، وقال بيترز عن هذا اللقاء، فى تصريحات سابقة: "مشيت ورأيت هذا الملاك الصغير يجلس على البار، بامى كانت تبلغ حينها 19 عاماً، كنت أعلم أنها ستكون نجمة كبيرة"، مضيفا: "لقد انتهى الأمر بنا للعيش معًا، أحببتها ورأيت جمالها، فكانت رائعة بدون مكياج، كانت ذكية وموهوبة جدًا، عرضت الزواج عليها فى الثمانينات ولكنها رفضت، وطوال 35 عاماً مضت لم أكن أرى ولا أريد غيرها"، ولكن الأمر لم يستمر سوي أيام معدودة.