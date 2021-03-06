شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حلوة" أغنية تجمع ساندى مع المطرب الكندى كارل وولف فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة ساندى من تسجيل أغنية جديدة تجمعها بالمطرب الكندى كارل وولف، تحمل اسم "يا حلوة" والتي ستكون ضمن ألبومه الذى سيطرحه باللغة الإنجليزية الفترة المقبلة.

وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

والأغنية هى ثانى تعاون بين المطربة ساندى والمطرب الكندي كارل وولف، حيث اجتمعا سويا في أغنية بعنوان "أول مرة أتجرأ"، من كلمات تامر حسين، الحان بلال سرور، توزيع عادل حقى.

وتصدرت الفنانة ساندى تريند موقع التدوينات "تويتر" مؤخراً، بعد طرحها أغنية "إزيك النهاردة"، على موقع "يوتيوب"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع يعقوب يانو.

وكانت ساندى طرحت ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".