شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ عن تامر مرسي: سعيد بوجود منتج ناجح في وطننا العربي يحافظ على مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إعجابه الشديد بالمحتوى الذي ينتجه رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: "يعجبني المحتوى الذي ينتجه أخي وصديقي تامر مرسي خصوصًا في الفترة الأخيرة.. لا من حيث القصص والتصوير والإنتاج والكواليتي".

وأضاف المستشار تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم السبت: "سعيد جدًا بوجود منتج ناجح في وطننا العربي يحافظ على مستواه.. براڤو يا تامر وفي المستقبل سيكون هناك تعاون كبير بيننا في أوجه عدة.. الرجل الناجح والذكي يسهل علي التعامل معاه".



تركي آل الشيخ عبر فيسبوك

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، مفاجآت مستمرة وتحضيرات لا تتوقف هذا العام، للمنافسة بقوة خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث تسعى لتقديم أفكار غير تقليدية، ومسلسلات غير معتادة، لتقديم جرعة تليفزيونية قوية خلال سباق دراما رمضان المقبل، تستهدف بشكل رئيسي زيادة الوعى لدى الجمهور.