شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامى ابنة إلهام شاهين فى "حتة منى" وأخت حنان مطاوع فى "ورد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سارة الشامى في بطولة حكاية "حتة منى" من مسلسل "حكايات امرأة أربعينية"، مع النجمة إلهام شاهين، حيث تجسد في أحداثها دور ابنة إلهام شاهين، والحكاية سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، وإنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة الهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.



سارة الشامى

كما تصور سارة الشامى دورها في مسلسل "ورد" مع حنان مطاوع، وتجسد خلال العمل شخصية شقيقتها "نورا"، والعمل تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى ويشارك في بطولته نضال الشافعي، مى كساب، عايدة رياض ومقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتنتظر سارة الشامى طرح فيلم "موسى" خلال هذا العام، حيث انتهت من تصويره العام الماضى، وتشارك في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة وصلاح عبد الله، وعدد من ضيوف الشرف منهم سمر مرسى وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية.



الفنانة سارة الشامى

وشاركت سارة الشامى في رمضان الماضى بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.