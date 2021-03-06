رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، استعرضت خلالها رشاقتها.

ونشرت رانيا، صورا من الجلسة عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكشفت رانيا يوسف مؤخرا عن البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح".

وظهرت "رانيا" على البوستر وهي تتوسط فريق العمل وهم محمد كيلاني وأحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وتامر فرج.

الجزء الثالث لـ"الآنسة فرح" بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء وغيرهم وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.