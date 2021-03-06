"حلوة وبتضحكني".. رحاب الجمل مع بسنت شوقي من كواليس "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة رحاب الجمل بصحبة الفنانة بسنت شوقي في كواليس مسلسل "لحم غزال" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشرت رحاب، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحلوة اللي بتضحكني بخفة دمها.. بسنت شوقي".

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، ويخوض بطولة العمل: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.

"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021.