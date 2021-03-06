"5 سنوات تُقال".. ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع والديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكرياتها مع والديها الراحلان، مؤكدة أن الـ5 سنوات الأخيرة مروا عليها بصعوبة كبيرة منذ وفاة والدها عام 2016.

ونشرت أميرة صورا لوالديها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خمس سنين تُقال فعلاً.. الله يرحمك يا بابي ويرحمك يا مامي".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

فيما توفي الكابتن حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي الأسبق، ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وزوج الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، يوم 5 مارس 2016، وذلك بعد صراع مع المرض.