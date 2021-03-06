شكرا لقرائتكم خبر عن مطربتا مسلسل لؤلؤ يكشفان كواليس مشاركتهما فى المسلسل مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت نور عبد السلام وآية خفاجى مطربتا مسلسل "لؤلؤ" ضيفا برنامج "معكم" للاعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة Cbc، وقالت نور عبد السلام والتى كانت تؤدى صوت "لؤلؤ" بأن كان هناك إتفاق أثناء توقيع العقد بعدم الظهور ولا يتعرف علينا أحد إلا بعد إنتهاء المسلسل وهذا كان مقصود حتى يبدأ الجمهور فى البحث عن أصحاب الأصوات وهذا بالفعل ماحدث.

وأضافت نور عبد السلام، قابلت المخرج محمد سامى عند أحد زملائى عندما كنا نجهز لعمل ما وعندما أنتهيت وهممت بالخروج طلب منى زميلى أن أنتظر لأن المخرج محمد سامى قادم، وبالفعل انتظرت وعندما وصل غنيت لأصاله وكان حينها لم ينظر إلى الا بعد إنتهائى من الغناء وطلب منى أغنى لنانسي عجرم وبعدها قال لى أنه يريدنى أشارك فى مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر .

أما المطربة آية خفاجي التى كانت تؤدى صوت كاميليا والتى قامت به الفنانة نرمين الفقى ، قالت أثناء إستضافتها فى برنامج "معكم" للاعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC، كنت قد طرحت أغنيه بصوتى على موقع التواصل الإجتماعي وأشارت لنادر حمدى فيها ليسمعها فعجبته وقال لى أنهم يحضروا لمسلسل فى الوقت الحالى من بطولة مى عمر وبالفعل ذهبنا وبدأنا البروفات وكان من المفترض أن أقوم بدور لؤلؤ ونور بدور كاميليا ولكن بعد البروفات أستقر المخرج محمد سامى أن أقوم بالأداء الصوتى لكاميليا .

وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.