محمد الفلاح - شيري عادل تجري عملية جراحية منعتها من الكلام

السبت 6 مارس 2021

خرجت الفنانة المصرية شيري عادل من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية منذ 10 أيام، لم تفصح عن تفاصيلها للجمهور.



وقالت شيري إنها كانت ممنوعة من الكلام بأوامر الأطباء بعد خروجها من غرفة العمليات، مشيرة إلى أنها بدأت فترة نقاهة في منزلها تستمر لمدة 3 أسابيع على الأقل، قبل العودة لممارسة حياتها الطبيعية.

وخضعت شيري عادل لجراحة دقيقة في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، لكنها لم تكشف أي تفاصيل خاصة بالجراحة نفسها.

وتستعد الفنانة الشابة للظهور كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، إذ تقدم بطولة حلقة من حلقات العمل الذي يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، كما تستعد أيضاً للمشاركة في فيلم جديد باسم "باب السما".