شكرا لقرائتكم خبر عن انجى علاء: مش بفتش فى تليفون يوسف الشريف وأنا وهو بنحب الكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الكاتب انجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت، الهوايات المشتركة بينى وبين يوسف الشريف هو حب كرة القدم وأنا بشجع ريال مدريد ويوسف الشريف بيشجع برشلونة، وانا ويوسف بنقدر ظروف عمل كل منا.

وأضافت انجى علاء، أنا ذكية فى التعامل مع يوسف فى البيت، وأفضل لون يليق عليه هو اللون الزيتى ولا يحب اللون الموف، مشيرة إلى أن الحياة الهادئة والبعد عن المشاكل هى الأفضل ولا توجد خناقات بيننا، وأكثر شئ يجذبنى فى الرجل حنانه، واكثر شىء اكره فى يوسف عناده فى بعض الأحيان، وصاحب الكلمة فى بيتنا أنا وهو، وأنا بغير عليه وهو كذلك أيضا.

وتابعت انجى علاء، أنا لا أقوم بالتفتيش فى تليفونه ولا اهتم بتلك الامور والثقة بيننا كبيرة ولو المكالمة طولت هو بيعرفنى تفاصيلها، والغيرة شىء صحى.

واستكملت انجى علاء، احنا الاتنين بنفتكر عيد زواجنا، وفى كل مناسبة يوسف بيجبلى هدية وأكتر هدية حبتها دبة صغيرة معايا فى العربية دائما، و انا بجيبله لبس كتير له كهدية، مضيفة، يوسف مش سى السيد فى البيت، وأكبر غلطة للرجل هى الخيانة والكذب، والحب يحتاج إلى امور حتى يستمر منها الاهتمام والكلام الحلو والمساندة، والاهمال يقتل الحب.

وقالت، مسلسل "كوفيد 25" من قصتى وتأليفى وسيتم عرضه رمضان المقبل، وهو ليس مأخوذ من مسلسل النهاية ورغم أنه 15 حلقة إلا أنه مسلسل صعب جدا.

وأضافت انجى علاء، معظم شخصيات مسلسل "كوفيد 25" مرهقة وصعبة ومركبة، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لفيروس كورونا "خيالى"، وأتمنى ان يصل الى الجمهور وينال اعجابهم .

وعن كيفية اقناع يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت انجى علاء، يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر أنه زوجى، وأنا سعيدة بأن زوجى يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا.

يذكر مسلسل "كوفيد 25" من بطولة النجم يوسف الشريف والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل فى 15 حلقة، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، ادوارد، ايناس كامل، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، صفاء الطوخى، راندا البحيرى، رحاب عرفة، سلمى الديب.











