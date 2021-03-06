شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء: "كوفيد 25" ليس له علاقة بمسلسل "النهاية" وهو تطور خيالى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الكاتبة والسيناريست انجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت، مسلسل "كوفيد 25" من قصتى وتأليفى وسيتم عرضه رمضان المقبل، وهو ليس مأخوذ من مسلسل النهاية ورغم أنه 15 حلقة إلا أنه مسلسل صعب جدا.

وأضافت انجى علاء، معظم شخصيات مسلسل "كوفيد 25" مرهقة وصعبة ومركبة، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لفيروس كورونا "خيالى"، وأتمنى ان يصل الى الجمهور وينال اعجابهم .

وعن كيفية اقناع يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت انجى علاء، يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر أنه زوجى، وأنا سعيدة بأن زوجى يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا.

يذكر مسلسل "كوفيد 25" من بطولة النجم يوسف الشريف والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل فى 15 حلقة، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، ادوارد، ايناس كامل، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، صفاء الطوخى، راندا البحيرى، رحاب عرفة، سلمى الديب.







