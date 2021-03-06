شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: بقول الحقيقة لمراتى بنسبة 95%؜.. وزوجته: أنا بغير عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت فيفيان عبد الملك زوجة الفنان إدوارد ضيفة فى برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث ادوارد في مداخلة هاتفية قائلا، أنا بقول الحقيقة لمراتى بنسبة 95%، وزوجتى تعرف عنى كل شىء وانا فى البيت دائما من وقت كورونا.

وأضاف ادوارد، بداية علاقتنا أنا من قلت بحبك الأول وفى الغالب انا بحتفل بعيد زواجنا واجيب هدية وهي تبادلنى الهدايا، واخر هدية جابتهالى فيفيان الموبايل بتاعى، وعقبت زوجته فيفيان بيدينى الفلوس أجيب الهدية لنفسي.

وتابع ادوارد، أقصى حاجة بعملها فى البيت انى أعمل شاى، ومش باكل الا من ايدها، وعقبت فيفيان ان ادوارد لو اتعصب بياخد وقت حتى يخرج من هذا المود، بينما أشار ادوارد انا ما بكلمش فيفيان اول ما تصحى بيبقى مودها وحش.

وأستكمل ادوارد، عمرى ما حصل خلاف بينى وبين فيفيان وفى الغالب فيفيان بتصالحنى، وعن أول خروج بينهم قال ادوارد، كانت تذهب الى الفندق لتسمعنى وأنا بغنى بلغات مختلفة.

وقالت فيفيان عبد الملك زوجة ادوارد، أنا بغير عليه وهو فى الغالب لا يضايقنى، وحريص على مشاعرى وغيرته معقولة عليا، مضيفة، أن أكثر عيب فيه أنه متسرع وأكتر أكلة بيحبها ورق العنب، ولا يحب السبانخ.

وأضافت فيفيان عبد الملك، ابنى مارك واخد من ادوارد كثيرا وماريا واخده منى ومن ادوارد، مختتمة حديثها، أحب اقول لأدوارد خلال مشوار حياتنا انا لا استطيع ان أعيش من غيره وأى حد يتمنى في حياته شخص مثل ادوارد .

وحلت فيفيان عبد الملك زوجة الفنان إدوارد ضيفة فى برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، زواجى منه مستمر منذ 23 عاما، وبداية التعارف بيننا كانت في حفل خطبوته، والمفاجأة وبعد سنين كان من النصيب أكون أنا خطيبته وزوجته.

وأضافت فيفيان عبد الملك، ميزانية البيت فى ايدى لأن ادوارد مسرف جدا ولو مسك ميزانية البيت هيخلصها بسرعة، مشيرة إلى أنه يحب لعب الجيتار والبيانو، والعادة الغربية عنده ان الموبايل معاه على طول وبيلعب كوتشينة، ودايما فاتح الإسبيكر وانا بقوله مش عايزة اسمع مكالماتك.











