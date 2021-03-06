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زوجة إدوارد: اتعرفت عليه فى حفل خطوبته وبعد سنين بقى من نصيبى

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القاهرة - سامية سيد - حلت فيفيان عبد الملك زوجة الفنان إدوارد ضيفة فى برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، زواجى منه مستمر منذ 23 عاما، وبداية التعارف بيننا كانت في حفل خطبوته، والمفاجأة وبعد سنين كان من النصيب أكون أنا خطيبته وزوجته.

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وأضافت فيفيان عبد الملك، ميزانية البيت فى ايدى لأن ادوارد مسرف جدا ولو مسك ميزانية البيت هيخلصها بسرعة، مشيرة إلى أنه يحب لعب الجيتار والبيانو، والعادة الغربية عنده ان الموبايل معاه على طول وبيلعب كوتشينة، ودايما فاتح الإسبيكر وانا بقوله مش عايزة اسمع مكالماتك.

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ومن المقرر أن تحل الكاتبة والسيناريست إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ضيفة خلال الفقرة الثانية مع الإعلامي عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس"، لتكشف عن أول لقاء لها مع يوسف الشريف والحب من أول نظرة، وسر الدويتو الفني مع زوجها في البيت والعمل، والأزمات التي مرت بها حياتهم الزوجية والفنية وكيف تغلبوا عليها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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