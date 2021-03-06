"الأقصر للسينما الأفريقية" يطلق بوستر دورته العاشرة ويعلن موعد انطلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر جديد لدورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد، يمزج بين الحضارة الفرعونية والنيل والشباب الأفريقي، من خلال رحلة شاب أفريقي يسير في نهر النيل آتيا من بلده ليصل في النهاية عبر رحلة نيلية بقارب صغير إلى مدينة الأقصر.

صمم البوستر شركة CCN للحلول التسويقية وهي الشريك الدعائي والتسويقي للنسخة العاشرة من المهرجان.

وقال مصمم البوستر محمود إسماعيل في بيان صحفي، إنه يعبر عن هوية المهرجان الأصلية من اتجاهين، أولهما هو الاتجاه البصري للمهرجان من استخدام ألوان تعبر عن الهوية الأفريقية ومدينة الأقصر معًا.

وتابع "والثاني اتجاه معنوي للتعبير عن كل العناصر المشتركة بين مدينة الأقصر، مدينة الشمس، كمدينة مصرية أفريقية والحضارة الفرعونية، حيث نرى رجل أسمر اللون يبحر في نهر النيل وفي الأفق يلوح مبتغاه، ويرسي مركبه حيث قبلة كل الفنون في العصر القديم الأقصر، وقبلة السينما في العصر الحديث مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الدورة الجديدة ستحمل الكثير من المفاجآت خاصة أنها تحمل رقم 10 وسيقام خلالها الكثير من الفعاليات احتفالا بمرور 10 دورات.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 25 إلى 31 مارس 2021 وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة، وجاري حاليا استخراج موافقة رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الثقافة لانطلاق الدورة في موعدها.