زوجة إدوارد: اتعرفت عليه في حفل خطوبته وبعد سنين اتجوزنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، فيفيان عبد الملك زوجة الفنان إدوارد، في حلقة مساء الجمعة من برنامجه "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة".

وكشفت زوجة إدوارد، خلال اللقاء، أنهما تزوجا قبل 23 عاما، وأنجبا الثنائي "مارك" و"ماريا"، لافتة إلى أنه تعرفت عليه في حفل خطوبته على أخرى قبلها.

وقالت: "أنا كنت أعرف أصدقاء مقربين لإدوارد وخطيبته، وأنا لا كنت أعرفه ولا أعرفها، قالولي تعالي معانا وأصروا، فروحت معاهم وباركت له هو وخطيبته ومشيت، وبعد سنين بقى اتعرفت عليه وعرفت إن هو ده اللي أنا روحت خطوبته".

أضاف: "هو كان صديق زوج أختي الله يرحمه منذ الطفولة، وزوج أختي قالي أنا عايز أجوزك صاحبي، فالأول قلتله بس ومش هينفع، قالي هتحبيه، وفعلا حبيته وكان لينا نصيب في بعض واتجوزنا".

وحول عاداته السيئة؛ قالت: "أنه فاتح الموبايل 24 ساعة وبيلعب كوتشينة وبيفتح الميكروفون وهو بيتكلم".