هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن مسلسل "ليالي الحلمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد الفنان القدير نبيل الحلفاوي بمسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدا أنه عمل فني مُفتخر.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "ليالي الحلمية ده عمل فني مفتخر".

يذكر أن الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" عُرض عام 2016، وهو بطولة: صفية العمري، إلهام شاهين، هشام سليم، محمد رياض، حنان شوقي، وإنعام سالوسة وغيرهم، تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة.

ومن جانب آخر؛ يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في دراما رمضان المقبل بمسلسل "القاهرة كابول" مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.