ظافر العابدين يخوض تجربة الإنتاج والإخراج السينمائي

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دخل الممثّل التونسي ظافر العابدين عالم كتابة السيناريو والإخراج السينمائي، حيث يخوض أول تجربة في هذا المجال بفيلم ”غدوة“ ومن المنتظر أن يبدأ تصويره قريبا بعد الانتهاء من الكتابة واختيار الشخصيات.

وخلال مؤتمر صحفي له الجمعة بالعاصمة تونس أكد العابدين أنّه هو صاحب الكتابة والإخراج وأنّ الفكرة أساسا تعود له إضافة إلى مشاركته كممثل رئيسي حيث سيكون العمل تونسيا عن تجربة قال إنه أحسها وأراد تجسيدها على أرض الواقع، وفق تعبيره.

وتظهر شخصية ظافر في الفيلم في صورة أب اسمه “حبيب“ وسيكون بجواره ابنه “أحمد“ غير أن النجم التونسي لم يشأ الغوص أكثر في التفاصيل ”حفاظا على سريّة السيناريو الى أن يتم التصوير“ بحسب قوله، مشيرا إلى أنّ عدة أسماء معروفة من الممثلين المقيمين في تونس سيكونون حاضرين في هذا العمل.

وأكد ظافر العابدين أنه لن يكون حاضرا هذه السنة في السباق الدرامي العربي لأنه سيكون مشغولا بتصوير عمله الذي اختار إخراجه بنفسه عن قناعة وقال إنّه اختار عنوان الفيلم بعد تفكير عميق معتبرا أنّ كلمة ”غدوة“ لها ارتباط وثيق بلهجة التونسيين وحياتهم اليومية.

ومن المنتظر أن تنطلق عملية التصوير السبت في عدد من أحياء العاصمة منها المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية، وأشار ظافر العابدين إلى أنّ وجود المنتجة السينمائية درة بوشوشة إلى جانبه ساعده كثيرا معتبرا أنه ”محظوظ“ بوجودها إلى جانبه.

يذكر أنّ ظافر العابدين انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلم ”العنكبوت“ إلى جانب أحمد السقا ومنى زكي ويسرا اللوزي.