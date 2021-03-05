بفيديو من الكواليس.. نادين نجيم تفيض جمالًا وعفوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تشغل النجمة اللبنانية نادين نجيم منذ أيام المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك منذ أن كشفت عن صور الحملة الدعائية الجديدة لتعاونها مع علامة “ماك” لمستحضرات التجميل.

نادين تصدّرت في الأيام الماضية محركات البحث، حيث نالت صورها لحملة “ماك كوزمتيكس” استحسانًا كبيرًا من المتابعين، فحصدت أوسع انتشار لصور دعائية.

وكشفت نادين نجيم عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” عن كواليس الجلسة التصويرية التي عقدتها لصالح “ماك”، فبدت في لقطات سريعة بغاية الجمال والعفوية.

ومن المقرر طرح مجموعة “ماك كوزمتيكس” في المتاجر وعبر الإنترنت اعتبارًا من يوم 10 آذار/مارس، وهي تتألف من 15 قطعة تتراوح بين منتجات العيون والشفاه والبشرة، وتتمحور جميعها حول أزهار الكرز الرائعة.

وعبّرت نادين نجيم في تصريحات لـ”ڤوغ العربية” عن سعادتها بالتعاون مع “ماك”، وقالت: “أستعملُ منتجات العلامة على مدى سنوات، ويسرني أن يستمر تعاوني مع ’ماك كوزمتيكس‘ لحملة ’بلاك شيري”، مضيفةً: “أحببت فكرة مجموعة (بلاك شيري) ككل، وهي الاختيار المثالي للربيع، وأعشقُ أيضًا شكل عبوات هذه المجموعة محدودة الإصدار”.

واختتمت: أحبُ المجموعة ككل، المنتجات والألوان جميعها متسقة بشكل جيد، وأحبُ أن أستعملها معًا”.