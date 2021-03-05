شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمي مالوما: أنسي الاستحمام بسبب البقر والماعز والدجاج في مزرعتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي مالوما فى برنامج Ellen Show! مع الإعلامية إلين دي جينيريس، متحدثا عن الحياة في مزرعته بمسقط رأسه كولومبيا، والتي يصفها "مكاني المفضل في العالم".

وأشار مالوما إلي أن لديه 25 حصانا، ولديه بقر وماعز ودجاج والعديد من الحيوانات الأخرى، واعترف مالوما وهو يضحك: "أحيانًا أنسى الاستحمام عندما أكون في المزرعة".

مالوما

وفي سياق متصل قرر النجم العالمى مالوما أن يفاجئ عشاقه ومحبيه بظهوره بإطلالة جديدة، حيث يسعى دائما مالوما للفت الأنظار بطرق مختلفة، وقد نشر مالوما على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " عدة صور التقطها بطريقة الـ " Selfie " ظهر بها النجم الشهير البالغ من العمر (27 عاما)، بعد أن غير لون شعره للوردى، وانهالت التعليقات على جرأة مالوما لتغير لون شعره لهذا اللون المميز.

يذكر أن النجم العالمى مالوما استطاع خلال عام 2020 أن يقدم عددا من الدويتوهات الغنائية التى حققت نجاحا مذهلا حول العالم، أبرزها أغنية " Hawái " التى جمعته بنجم الغناءTHE WEEKND ، كما قدم مالوما دويتو مذهل مع النجمة الشهيرة جنيفر لوبيز وهى أغنية " Pa'Ti Lonely " . واستطاع النجم العالمى مالوما أن يضع بصمة قوية فى عالم صناعة الموسيقى مما جعله صاحب شعبية جارفة حول العالم، وبذلك استطاع النجم اللاتينى الشهير البالغ من العمر ( 26 عاما ) أن يكون أول فنان رجل يتصدر غلاف مجلة Elle.