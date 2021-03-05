أول رد لـ محمد رمضان على تصريحات إنجي كيوان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان والتي أشادت خلالها بلياقته البدنية.

ونشر رمضان عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ إنجي كيوان تجيب فيه على سؤال: "تدي مين جائزة العقل السليم في الجسم السليم لأكثر فنان فورمة؟"، وتقول: "محمد رمضان".

وعلّق رمضان على الفيديو الذي نشره مصحوبا بمقطع من أغنيته الأخيرة "أنا البطل"؛ قائلا: "شكرا إنجي كيوان كلك ذوق".

يذكر أن إنجي كيوان شاركت مؤخرا في إعلان النجم عمرو دياب، لعطره الجديد الذي يحمل اسم "Amr Diab Eau de Parfum 34"، وهو من إخراج طارق العريان.

بينما آخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "أنا البطل"، والتي طرحها يوم الأربعاء عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات كالوشا الفنار، وإسلام شندي، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وألحان كالوشا الفنار، وإخراج حسام الحسيني.