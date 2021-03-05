طرح أغنية "حتة تانية" لروبي على أنغامي.. وعزيز الشافعي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الملحن عزيز الشافعي على الاحتفال بطرح أغنية "حتة تانية" للفنانة روبي على تطبيق أنغامي، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر الشافعي صورة تجمعه مع روبي من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه على تويتر، وعلق: "دلوقتي (حتة تانية) كاملة على (أنغامي).. روبي".

وطرحت الفنانة روبي، اليوم الجمعة، أحدث أغنياتها بعنوان "حتة تانية" عبر موقع أنغامي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

يذكر أن روبي تواصل تصوير مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.

المسلسل بطولة: روبي وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل، ومن إخراج محمود كامل.